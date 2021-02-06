В Техасе подожгли здание суда, построенное 111 лет назад

От старинной постройки, сгоревшей в округе Мэйсон, остались только стены и колонны. Подозреваемый в поджоге мужчина задержан, сообщает FOX7 Austin.

После сообщение о пожаре, которое поступило в экстренные службы 4 февраля около 22:00 (5 февраля около 07:00 по Москве), на место выехали не только местные пожарные, но и спасатели из близлежащих населенных пунктов. Но, не смотря на усилия огнеборцев, через три с половиной часа здание было практически полностью уничтожено огнем.

Помещения готовили к ремонту, поэтому все, кроме мебели, из них было вывезено больше месяца назад. Документы находились в пристройке, до которой огонь тоже не добрался.

Какие цели преследовал поджигатель, не сообщается. Ведется расследование. Не смотря на большой урон, нанесенный зданию огнем, местные власти намерены его восстановить.