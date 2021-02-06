Александр Мясников научил, как бороться со смертным грехом

Одним из смертных грехов в христианстве считается уныние. Доктору Мясникову оно не свойственно, и он считает, что его просто не надо допускать в сердце. Как этого добиться, врач рассказал на сегодняшнем приеме в своей телевизионной клинике, открытой по субботам в эфире телеканала "Россия 1".

Читайте книжки, читайте поэзию, посоветовал доктор и продекламировал кое-что из своего любимого Гумилева. В частности, стихотворение "Занзибарские девушки", героя которого Мясников поставил нам в пример: после многих несчастий на пути к заветной цели тот испытал горькое разочарование, но не впал в уныние.

Александр Леонидович также предложил завести домашнего питомца. У него самого в доме живут три собаки, с которыми он не устает играть, кошка, а с недавнего времени еще и рыбка, хлопот с которой больше, чем со всеми четвероногими вместе, но зато она с характером и умеет общаться.

Еще с унынием можно бороться… пельмешками, говорит медик, подразумевая под этим, очевидно, какое-нибудь любимое блюдо человека, предающегося печали. Правда, тут есть риск поддаться другому смертному греху – чревоугодию.

В любом случае после трапезы следует потратить излишние калории. Чтобы упражнения приносили не только пользу, но и разогнали уныние, их нужно разнообразить какими-нибудь необычными элементами. Один из забавных, но довольно сложных способов усовершенствовать обычные отжимания медик показал прямо в студии.

"Вам Бог дал ограниченное число дней, и вы их тратите на что? На пессимизм, на уныние, на безделье. Что значит "нечего делать"? Думайте, двигайтесь, просто прыгайте, нарисуйте что-нибудь. Уж "Черный квадрат" нарисовать точно сможете! Песни пойте, – набрасывает варианты Мясников. – Когда придет ваше время, вы подумаете: Господи, еще бы чуть-чуть, дай пожить! А Он тебе дал, только ты не жил".