06 февраля 2021 13:14

Александр Мясников научил, как бороться со смертным грехом

Кадр из программы "Доктор Мясников". Александр Мясников научил, как бороться со смертным грехом
Кадр из программы "Доктор Мясников". Александр Мясников научил, как бороться со смертным грехом

Одним из смертных грехов в христианстве считается уныние. Доктору Мясникову оно не свойственно, и он считает, что его просто не надо допускать в сердце. Как этого добиться, врач рассказал на сегодняшнем приеме в своей телевизионной клинике, открытой по субботам в эфире телеканала "Россия 1".

Читайте книжки, читайте поэзию, посоветовал доктор и продекламировал кое-что из своего любимого Гумилева. В частности, стихотворение "Занзибарские девушки", героя которого Мясников поставил нам в пример: после многих несчастий на пути к заветной цели тот испытал горькое разочарование, но не впал в уныние.

Александр Леонидович также предложил завести домашнего питомца. У него самого в доме живут три собаки, с которыми он не устает играть, кошка, а с недавнего времени еще и рыбка, хлопот с которой больше, чем со всеми четвероногими вместе, но зато она с характером и умеет общаться.

Еще с унынием можно бороться… пельмешками, говорит медик, подразумевая под этим, очевидно, какое-нибудь любимое блюдо человека, предающегося печали. Правда, тут есть риск поддаться другому смертному греху – чревоугодию.

В любом случае после трапезы следует потратить излишние калории. Чтобы упражнения приносили не только пользу, но и разогнали уныние, их нужно разнообразить какими-нибудь необычными элементами. Один из забавных, но довольно сложных способов усовершенствовать обычные отжимания медик показал прямо в студии.

"Вам Бог дал ограниченное число дней, и вы их тратите на что? На пессимизм, на уныние, на безделье. Что значит "нечего делать"? Думайте, двигайтесь, просто прыгайте, нарисуйте что-нибудь. Уж "Черный квадрат" нарисовать точно сможете! Песни пойте, – набрасывает варианты Мясников. – Когда придет ваше время, вы подумаете: Господи, еще бы чуть-чуть, дай пожить! А Он тебе дал, только ты не жил".

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