Кочарян вернулся в большую политику, сравнив Пашиняна с Навальным

Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что вернулся в большую политику. В интервью Sputnik он отметил, что чувствует большой спрос на "понятных и сильных личностей".

Кочарян считает, что предстоящие парламентские выборы в республике станут двухполюсными – между нынешней властью и ее антиподами. Этому будут способствовать "плоды популизма", которые вкусили граждане Армении, а также результаты "цветных" революций. Но теперь маятник качнулся в обратную сторону — у граждан созрела потребность в профессионалах, способных говорить правду в глаза.

В интервью Кочарян сравнил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Алексея Навального. По его мнению, их объединяет "практически все": и применяемые технологии, и отсутствие опыта, и талант создавать хаос и манипулировать людьми.

Говоря о войне в Нагорном Карабахе, Кочарян заявил, что уверен в том, что война не началась бы, если бы в это время у власти находился он. Как полагает бывший президент, такого развития событий можно было бы избежать.

Сейчас Армении стоит подумать о гораздо более глубоком взаимодействии с Россией, считает Кочарян. По его словам, полноценная интеграция дает множество геополитических преимуществ и о более глубоком взаимодействии с Россией стоит подумать с точки зрения геополитики.