"За заслуги перед Отечеством": Эрнст и Фокин награждены орденами

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста. Он удостоен награды за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.

Также орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден художественный руководитель санкт-петербургского Александринского театра Валерий Фокин. Он получает награду многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Ранее Эрнст и Фокин награждались орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, напоминает "Интерфакс". Теперь они стали полными кавалерами данного ордена.

Указ Владимира Путина о награждении государственными наградами опубликован на сайте Кремля. Среди других награжденных – артистка Александринского театра Елена Зимина, награжденная медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, и ректор ГИТИСа Григорий Заславский, удостоенный почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Также за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, орденом Мужества посмертно награждены Александр Зуев и Игорь Шумаков – пилоты самолета L-410 "Хабаровских авиалиний", разбившегося в ноябре 2017 года при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан. Тогда погибли шесть из семи человек, находившихся на борту – оба пилота и четыре пассажира. Выжить удалось лишь трехлетней девочке.