Путин наградил помощников Собянина орденами за борьбу с COVID-19

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что Ракова награждена за большой вклад в борьбу с коронавирусом.

Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова получила орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Его она удостоилась также за вклад в борьбу с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице ухудшилась эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом.