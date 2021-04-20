Ситуация ухудшается: Собянин запустил программу стимулирования вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске программы по поощрению вакцинации для старшего поколения горожан. Он отметил, что ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 очень обеспокоена Московская торгово-промышленная палата. Многие страны для борьбы с коронавирусной пандемией вводят жесткий локдаун, нанося ущерб бизнесу.

Чтобы избежать тотального карантина столичный бизнес предлагает стимулировать вакцинацию пожилых людей, для которых коронавирус наиболее опасен. Сделавшие прививку москвичи в возрасте 60+ смогут получить дополнительные скидки в магазинах и аптеках, говорится на сайте мэра Москвы.

Московский градоначальник отметил, что последние две-три недели ситуация с распространением коронавируса начала ухудшаться. Поэтому идею со скидками Собянин посчитал заслуживающей внимания. Более того, по его мнению, одними торговыми скидками такое стимулирование не должно ограничиваться. Речь может идти о целевой программе по покупке товаров и услуг повседневного спроса. А средства на финансирование такой программы, добавил Собянин, можно было бы собрать за счет пожертвований членов Московской торгово-промышленной палаты и социально ответственного бизнеса.

При этом Собянин предложил использовать инфраструктуру, созданную в 2020 году для реализации программы стимулирования потребительского спроса "Миллион призов". О запуске программы столичный мэр пообещал сообщить в ближайшее время. Он заранее поблагодарил всех тех, кто примет участие в акции, "которая спасет жизнь многим москвичам".

20 апреля коэффициент распространения коронавируса по России снизился до 1,01. В Москве этот показатель снизился до 1,09. Москва по-прежнему лидирует среди российских регионов по числу новых случаев заражения COVID-19, выявленных за сутки. Но впервые за последнее время этот показатель оказался ниже двух тысяч. По данным на 20 апреля, за 24 часа в Москве заболели 1 тысяча 996 человек. На Москву и Санкт-Петербург приходится за сутки по 35 летальных исходов от коронавируса.