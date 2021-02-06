"Спутник V" зарегистрирован в Мьянме

Мьянма стала 21-м государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V"разработки Центра имели Гамалеи. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы государства старший генерал Мин Аунг Хлайном.

После решения о регистрации в рамках ускоренной процедуры "Спутник V" может быть использован для массовой иммунизации жителей Мьянмы. 200 доз "Спутника V" были доставлены в Мьянму в январе 2021 года.

Как сообщили в субботу в Российском фонде прямых инвестиций, ранее российский препарат одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Алжире, Палестине, Венесуэле и других странах.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Военные объявили чрезвычайное положение на год и задержали прежних государственных руководителей.