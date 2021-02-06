Знаменитая "песня алиментщика" была написана Тухмановым на спор

В этом году легендарный ансамбль "Самоцветы" отмечает свое 50-летие. Визитной карточкой коллектива вскоре стала песня "Мой адрес – Советский Союз", которую в народе сразу окрестили "песней алиментщика". Об истории создания хита рассказали сегодня участники коллектива в студии программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

В 1972 году на концерте "Песня года" поэт Владимир Харитонов прочитал свое довольно пафосно прозвучавшее стихотворение "Мой адрес – Советский Союз", которое он посвятил 50-летию СССР. "И Давид Тухманов поспорил с одним очень большим начальником из профсоюзов, что на эти стихи он напишет музыку, и песня станет шлягером на весь Советский Союз, – рассказала в студии певица Ирина Шачнева. – Никто не поверил! На ящик коньяка они поспорили".

Тухманов пригласил "Самоцветы" к себе домой (Ирина до сих пор помнит, что над дверью в квартиру супруга композитора повесила предупреждение "Боги вы или не боги, вытирайте лучше ноги!"), и шлягер родился. На нетерпеливый вопрос пародиста Игоря Христенко, отдал ли чиновник проспоренное, руководитель ансамбля Юрий Маликов ответил: "Отдал! И, между прочим, этот человек, Володя Панченко, был директором Госконцерта. Потрясающий человек! У Тихона Хренникова он был ответственным секретарем Союза композиторов СССР".

Впрочем, в 2007 году, когда сам Давид Тухманов рассказывал эту историю Дмитрию Гордону, "заклад" в том споре уменьшился в разы: "Как-то поспорил с одним своим приятелем – он тогда работал в отделе культуры ЦК комсомола и увидел у меня на столе стихи Володи Харитонова "Мой адрес – Советский Союз". А я уже придумал мелодию. Он говорит: "Это невозможно сделать!". А я говорю: "Посмотрим". Короче говоря, мы даже с ним поспорили – на бутылку коньяка. И я выиграл, как вы понимаете! Вот что может сделать музыка с текстом – это такой яркий пример!"