Пенсионерка сбросила мошенникам с балкона полмиллиона рублей

В Москве три мошенника возрастом от 22 до 31 года обманом заставили 84-летнюю женщину отдать им полмиллиона рублей.

Один из них по телефону представился сотрудником полиции и попросил у престарелой женщины помощи в "раскрытии банды мошенников". Якобы, они намеревались снять все средства с ее банковской карты.

Она согласилась выполнить все инструкции "подозреваемых", и, когда ей позвонили и попросили сбросить все наличные деньки с балкона дома на Волгоградском проспекте, сделала это.

Поле обращения пенсионерки с заявлением в полицию подозреваемых в совершении преступления удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Удалось ли вернуть потерпевшей полмиллиона рублей, в полиции не уточнили, пишет "Интерфакс".