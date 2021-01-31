Как деньги пенсионеров утекли в далекий Белиз

Идеальный способ отъема денег у населения освоила банда телефонных мошенников. Московским пенсионерам они предлагали получить новую профессию – биржевого трейдера. Доход на экране компьютера рос настолько стремительно, что клиентов охватывала финансовая лихорадка. Вот только в реальности следы миллионных вложений терялись в далеком Белизе.

– Вот эта картинка у вас откуда появилась, кто поставил?

"Это мне поставил Максим", – рассказывает Ольга Варзова.

– Какой?

– Максим Александрович Соловьев.

– Вы его видели когда-нибудь в жизни?

– Нет, мы только по скайпу разговаривали!

– А что обещали вам?

– Прибыль к пенсии!

Вот так, словно Золушку из сказки, некие добрые волшебники из соцсетей превратили обычную пенсионерку в акулу фондового рынка, матерого трейдера, ворочающего миллионами.

- Вот у меня последняя сделка была со Сбербанком. Сколько тут у меня уже? 39 тысяч 501 доллар.

Следуя инструкциям волшебников, Ольга Владимировна набрала кредитов на полмиллиона рублей и перечислила все деньги на их счета.

"Ну как зачем продолжать играть? Азарт, деньги – ну как? Тем более на самом деле так легко они шли, я просто поражена была. У меня получилось, что я за месяц, с 7 декабря по 5 января, заработала миллион", – говорит она.

– Где этот миллион?

– Я их не видела.

– Где они?

– Вот здесь они, вот здесь!

– Это картинка!

"Перед нами типичный муляж, который обычно используют телефонные мошенники для создания у людей ощущения, что они что-то зарабатывают. Но это все липа, деньги, которые здесь написаны, никогда их отсюда не вывести", – объясняет эксперт фондового рынка Олег Анисимов.

У липовой конторы, якобы зарегистрированной в Белизе, ни лицензий, ни реальных сделок – ничего, кроме мультика с графиком котировок.

Едва начав искать информацию по брокерской площадке, мы наткнулись буквально на шквал отзывов уже обманутых клиентов. К примеру: "Наглые, беспринципные, ничего святого, мошенники, обирающие до последней нитки!". Или: "Я тоже, как дурак, взял кредит и вложился, понял обман уже на следующий день, но вернуть деньги не могу!". Или: "Быстро осознала, что вляпалась, причем серьезно. Попытки вывести деньги оказались бессмысленны".

Но азартную пенсионерку было уже не остановить. По совету лжеброкера Максима Соловьева она заложила квартиру за три миллиона рублей. Оцените красоту игры: паролем при передаче денег было слово "волшебник".

- Приехал инкассатор и забрал эти деньги у меня.

– От кого инкассатор?

– Вот от этой конторы.

– То есть, вы своими руками отдали три миллиона.

– Да, да, да. Я опасаюсь того, что вот сейчас будет следующий месяц, 19 числа надо 90 тысяч платить, у меня этих денег нет.

Телефоны "волшебников" тут же перестали отвечать, а по кабальному договору залога квартира стоимостью 9 миллионов рублей уходит при малейшей просрочке. И тут женщине позвонил посредник, подписывавший договор – предложил снизить проценты по кредиту и спасти квартиру.

– Она моя еще?

– Она ваша. В соответствие с арбитражным соглашением мы ее по суду через месяц-полтора забираем. А компания "Константа" готова вам под 17 процентов годовых дать сумму. Она берет за всю расходную часть 250 тысяч плюс, соответственно, за пользование деньгами, за выкуп и прочее – это 100 тысяч.

- То есть, вы обманули женщину и еще пришли с нее взять 350 тысяч?

– Одну секунду! Во-первых, я бы не бросался такими фразами, как обманул, это раз!

– Это банальное мошенничество!

КПК "Константа" ликвидирована еще три года назад. Подписав документы, Варзова гарантированно лишилась бы всего. Но аферист не знал, что каждое его слово анализируют и наши эксперты.

"Изначально договор составлен таким образом, чтобы Ольгу Владимировну привести в положение невозможности исполнения обязательств в рамках данного договора. В последующем именно залоговое имущество будет называться предметом ипотеки и выкупаться самой Ольгой Владимировной уже не по сумме, полученной в рамках данного договора займа, а по сумме, оговоренной в этом договоре – уже по 6 миллионов", – говорит адвокат Яшар Гаджиев.

– Вы не считаете, что это жульничество прямое?

– Вы знаете, нет, я не считаю. Потому что я не читаю договора, я их не составляю.

- Вы их подписываете. Там стоит ваша подпись!

Едва заслышав о полиции, мужчина бросился бежать.

"У потерпевшей, безусловно, есть шансы сохранить за собой свое жилье, ставить вопрос о применении двусторонней реституции, – говорит Яшар Гаджиев. – То есть, Морозу – деньги, Ольге Владимировне – квартиру".

То есть три миллиона пенсионерке все же придется возвращать. Следы этих денег теряются в Белизе – где-то между Гондурасом и Гватемалой.

– Может ли она доказать как-то юридически обман или нет?

"Она может поехать на Маврикий или в Белиз, но в данном случае это вообще ничего не принесет, потому что там нет этих компаний", – говорит Олег Анисимов.

– А под российскую юрисдикцию они не подпадают?

– Под российскую – нет.

– То есть, это идеальное мошенничество?

– Ну да!

Впрочем, Следственный комитет вселил надежду, весьма оперативно откликнувшись на наше расследование.

"По фактам, изложенным в новостном сюжете, следует, что пенсионерка из Москвы стала жертвой телефонных мошенников, в результате чего она заложила свою квартиру, а также приобрела большие кредитные обязательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Мы убедительно просим откликнуться всех, кто пострадал в схожих обстоятельствах и узнал этих граждан. Срочно свяжитесь с редакцией программы "Вести" по телефону 8 (495) 232-63-33 или со столичным Следственным комитетом по телефону 8 (495) 690-25-28.