Кенийский подросток пережил полет из Лондона в Маастрихт в нише шасси

Шестнадцатилетний уроженец Кении пережил полет в нише шасси грузового самолета, совершившего перелет из лондонского аэропорта Станстед в нидерландский Маастрихт.

Как удалось выяснить, молодой человек "прокатился" на авиалайнере Airbus A330 компании Turkish Airlines, максимальная высота полета которого во время в ходе того рейса достигала 19 000 футов – чуть менее 5800 метров.

Как отметили в правоохранительных органах, "безбилетник" отделался сравнительно легко и был доставлен в больницу с переохлаждением.

Сейчас полиция проводит дополнительное расследование обстоятельств инцидента.