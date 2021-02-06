Словакия готова производить "Спутник V"

Словакия могла бы производить российскую вакцину "Спутник", заявил премьер-министр республики Игор Матович. А Братислава – направлять готовый препарат и в другие страны Евросоюза, передает канал "Россия 24". Эпидемиологическая обстановка в Словакии сложная: накануне власти продлили режим ЧС еще на 40 дней, то есть до середины марта. Тем временем ведущие эпидемиологи республики уже рекомендовали властям приобрести "Спутник V" и начать ее использование в стране.

Братислава считает, что Россия заинтересована в размещении производства там, куда направляет вакцину. А сама она готова направлять препарат от себя в другие страны Евросоюза. Также в Словакии идут переговоры о размещении на ее территории производств вакцин Pfizer и Moderna.

Руководитель европейского аналитического центра ComeniusAnalytica со штаб-квартирой в Братиславе Владимир Бачишин сообщил, что производство "Спутника V" можно организовать на специализированном фармацевтическом заводе "Имуна, Шаришске-Михаляны" в Прешовском крае на востоке Словакии. Завод может выпускать различные виды вакцин, передает ТАСС.