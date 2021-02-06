Что вызывает задержки вылетов зимой?

Метели накрыли Русскую равнину на этой неделе. 3 февраля непогода внесла коррективы в работу многих аэропортов. К примеру, из Волгограда не могли вылететь самолеты в Москву и Сочи. Задержки рейсов колебались от 50 минут до четырех часов. В этот же день из-за ветра и снега в Пскове не смог сесть самолёт из столицы. Решение о посадке или вылете всегда принимает командир воздушного судна, а вот всю информацию о погодных условиях он получает у метеорологической службы аэропорта.

"Буквально в один-два клика экипаж может нажать либо номер рейса, либо направление и получить всю полетную документацию. Таким образом ознакомиться с погодными условиями по пункту вылета, пункту посадки и по маршруту", – пояснила Лариса Булгак, главный синоптик-начальник Службы прогнозирования и брифинга.

На московских международных аэродромах местные сводки формируются и выпускаются в ежеминутном режиме выдачи информации. В местные сводки включаются данные бортовой погоды об опасных явлениях погоды: умеренной или сильной турбулентности, слабом, умеренном или сильном обледенении, сдвиге ветра. На вооружении Главного метеорологического авиационного центра Росгидромета около сотни комплектов сложного оборудования, в том числе десятки измерителей видимости, параметров ветра, температуры, влажности и давления. Все столичные аэропорты всепогодные, то есть позволяют взлетать и садиться практически при любых метеоусловиях.

"У нас очень хорошее оборудование на самолетах. Такое же хорошее оборудование в аэропортах. Полосы достаточно хорошо подсвечиваются. Есть инструментальная система посадки, которая работает совместно с оборудованием в самолете. Ммы проходим регулярные тренировки для посадки в подобных условиях", – рассказал Алексей Матвеев, командир воздушного судна.

Наиболее серьезная проблема для пилотов – это сильный боковой ветер, он часто становится причиной задержек авиарейсов, хотя есть экипажи, которые умудрялись заходить на посадку и в таких сложных условиях. Вылеты откладываются также из-за плохой видимости во время ливня или метели. Зимой самолеты обязательно должны проходить обработку против обледенения, что тоже может вызвать задержки.

Пилоты при взлете и посадке стараются обходить мощные кучево-дождевые облака – именно в них формируются грозовые разряды, хотя современный авиалайнер вполне способен перенести даже прямое попадание молнии.