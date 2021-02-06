Почему массово гибнут тюлени

Как нам всем надо помочь сейчас и друг другу и нашей планете, потому что, кажется, уже всем понятно: пандемия – это месть природы за то, как мы ее довели.

Эта картина с застывшими над волнами птицами могла бы показаться даже романтичной, если не менять ракурс. В нескольких метрах от стаи – трубы, в теории – ливневки, по факту же это канализационные стоки. Запах отвратительный, даже несмотря на ветер. Ориентируясь по чайкам, слетающимся на "пир", экологи едут дальше.

Река Талгинка. На поверхности воды – многочисленный пластиковый мусор. Но ученых больше беспокоит и то, что под водой и глазу не видно, – тяжелые металлы и прочая зараза, ежедневно попадающие в Каспий.

Вместе с общественниками ученые планируют найти и пометить на карте все места сливов в море на побережье Дагестана. Первые обращений в ОНФ уже поступают.

"Мы все недавно были свидетелями массового выброса мертвых тюленей Каспийского моря, и наши исследования показали, что в тканях тюленей была обнаружена большая концентрация тяжелых металлов", – сказал Алимурад Гаджиев, директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета.

Это, конечно, не означает, что именно вода стала причиной смерти тюленей, – ученым еще нужно исследовать живых особей. Но то, что прибрежный Каспий загрязнен, показывают первые же анализы.

"Значительное содержание нитратного азота, превышение в 25-27 раз. Это есть очень хорошая питательная среда для развития инфекций различных", – пояснил Шамсудин Самудов, инженер-химик Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета.

Именно поэтому купаться в черте городов, а в каких-то из них очистных сооружений попросту нет, Роспотребнадзор каждое год запрещает. Проблеме много лет. В ОНФ надеются, что карта сливов сдвинет ситуацию с мертвой точки.

Экологической обстановкой в Дагестане сейчас озаботились не только из-за Каспия. В разгаре – расследование причин мусорного коллапса в Каспийске и Махачкале. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за халатности в отношении экс-главы Минприроды республики и руководства компании "Лидер", переставшей вывозить мусор с начала января.

"Руководство управляющей компании в нарушение взятых на себя обязательств организовало незаконную транспортировку и последующее захоронение твердых коммунальных отходов на земельном участке, не предназначенном и не обустроенном для этих целей, похитив при этом денежные средства в размере более 235 миллионов рублей", – заявил Расул Темирбеков, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Дагестан.

Пока идет расследование, власти стараются решить проблему. Договоренности с другой компанией уже достигнуты, как и решение закупить новую технику. Этого должно хватить, чтобы разобраться с возникшей экологической угрозой.