Футболист Гарсия найден мертвым в своей квартире

В возрасте 30 лет ушел из жизни уругвайский нападающий аргентинского клуба "Годой-Крус" Сантьяго Гарсия. Он был найден мертвым 6 февраля в собственной квартире. Футболист покончил с собой.

Как сообщает TyC Sports, 30-летний форвард в последнее время неважно себя чувствовал. Он проходил психиатрическое лечение.

Ранее Сантьяго выступал за "Ривер Плейт", "Атлетико Паранаэнсе", "Касымпашу" и "Насьональ". Гарсия дважды признавался лучшим бомбардиром. Футболистом интересовались многие клубы, несмотря на его возраст.