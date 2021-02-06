Обнаружено тело еще одной жертвы взрыва в Бордо

Спасатели французского Бордо нашли тело женщины, погибшей в субботу, 6 февраля, в результате взрыва в одном из кварталов города.

Ранее сообщалось, что единственным пострадавшим при взрыве стал 89-летний мужчина. Его отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Теперь оказалось, что есть и погибшая. Это жена травмированного мужчины, ей было 88 лет.

Женщину завалило обломками здания, которое обрушилось после взрыва. Ее местонахождение под развалинами установили довольно быстро с помощью специально обученных собак, но для того чтобы ее извлечь, потребовалось несколько часов, пишет ТАСС.

Взрыв произошел утром 6 февраля в помещении автомастерской. Взрывной волной двухэтажный дом, в котором она располагалась, был полностью разрушен. Частично разрушены также несколько соседних зданий, из них эвакуированы более десяти человек. Во всем квартале выбиты оконные стекла и витрины магазинов.

Пожарные считают, что в автомастерской произошел взрыв газа. Ведется расследование.