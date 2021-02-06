При взрыве в Бордо серьезно пострадал 89-летний мужчина

Пожилой мужчина получил серьезные травмы в результате взрыва, прогремевшего утром в субботу, 6 февраля, в Бордо, об этом сообщают французские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что в результате ЧП пострадали три человека, и еще двое – пропали без вести. По уточненной информации, пенсионер оказался единственным пострадавшим, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Сведения о двух людях, попавших под завалы, оказались верны – их поисками занимаются спасатели, на место прибыли кинологи со специально обученными собаками. По предварительным данным, одного из них уже обнаружили, о его состоянии пока нет никакой информации.

Очевидцы утверждали, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Власти пока не подтверждают эту версию, однако заявляют, что произошедшее, по всей вероятности, связано с работами, проводившимися в гараже, который оказался разрушен. Помимо этого были серьезно повреждены два соседних дома.