Сульшер: "МанЮнайтед" не стоит считать претендентом на чемпионство

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер отказался считать свою команду претендентом на чемпионский титул в английской премьер-лиге. Накануне "МЮ" упустил победу в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (3:3).

"После перерыва мы играли хорошо. Тем не менее, мы пропустили три гола после трех нанесенных ударов. Огорчает, когда такое происходит, – признается Сульшер, которого цитирует Sky Sports . – На два гола соперника мы отреагировали хорошо. Но нам нужно было держать мяч у углового флажка и дождаться конца матча".

"Как претендентов на титул нас даже не стоит рассматривать. Это разговор для вас, медиа. Мы стали лучше как команда. Посмотрим, где мы окажемся в итоге. Я рад, что мы двигаемся вперед, но пора переставать пропускать простые голы".

Напомним, что в матче с "Эвертоном" манкунианцы вели сначала 260, потом 3:2, но пропустили гол от соперника на 95-й минуте.

После 23-х матчей АПЛ "Юнайтед" занимает второе место, отставая от "Манчестер Сити" на два очка. Однако "горожане" имеют две игры в запасе.