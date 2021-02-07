Греф и Костин обменялись шутками о конкуренции

Глава Сбербанка России Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин перед совещанием с президентом обменялись шутками на тему конкуренции между банками. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".

Сначала Греф отметил, что все участники совещания красивые, а Костин отреагировал на это фразой "На вас равняемся, Герман Оскарович".

"Всегда на ваше чувство юмора я равняюсь, учусь у вас чувству юмора и в сложных ситуациях в особенности", – ответил ему глава Сбербанка. Костин, в свою очередь, сообщил, что при наличии такого конкурента, как Сбербанк, "остается только смеяться, не плакать же, ну что ж нам делать".

"Ой, а мы любим конкурентов, – тут же отреагировал Греф. – Наступаете нам на пятки, мы быстрее бежать начинаем".

Развитая конкуренция между сильными банками в России явно сыграла свою позитивную роль в условиях коронавирусного шторма и стали крепким фундаментом для экономики, отметил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. Как указал в ходе совещания президент Владимир Путин, в это непростое время на участии банков был завязан целый набор инструмент поддержки для среднего и малого бизнеса, а также для российских семей.