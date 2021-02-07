Два десятка автомобилей столкнулись на федеральной трассе "Урал"

Около 20 транспортных средств столкнулись на федеральной трассе М5 "Урал", об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным правоохранителей, в результате трех массовых аварий, произошедших на автодороге Екатеринбург—Челябинск, образовалась трехкилометровая пробка.

В настоящее время сотрудники ГИБДД, работающие на месте, организовывают реверсивное движение и помогают водителям найти маршруты, идущие в объезд проблемного участка.

Данных о наличии погибших и пострадавших пока не поступало.

Отметим, что ранее правоохранители информировали население о введении на дорогах в Свердловской области ряда ограничений, связанных с погодными условиями, обусловленными резким похолоданием, наступившим после плюсовой температуры, сопровождавшейся дождем.