Благие намерения и их последствия: ситуация в столичных аэропортах

Руководство Шереметьева вознамерилось решить проблему пробок на подъездах к терминалам. Водителей лишили возможности нарезать круги в ожидании пассажиров. С 1 февраля бесплатно въехать на территорию аэропорта можно только 2 раза в течение двух часов. Ранее аналогичное ограничение ввели в аэропорту Домодедово. Каковы реальные последствия благих намерений?

- Дура, встала посередине!

Дорожные страсти кипят, обстановка накалена до предела: тот случай, когда время – действительно деньги. У водителей есть всего 10 минут, чтобы заехать, забрать пассажиров и бесплатно покинуть зону у терминала B аэропорта Шереметьево.

Дальше – так называемая пеня в размере 3 тысяч рублей. Из-за этого таксисты постоянно нервничают, сигналят друг другу и иногда даже вступают в открытые конфликты.

Проблему привокзальных пробок администрация аэропорта предложила решить так: ограничить количество бесплатных въездов на парковочную зону. Теперь это можно сделать не больше двух раз за два часа.

- Бесплатный въезд ограничивается до двух раз в течение двух часов для предотвращения затруднений дорожного движения со стороны недобросовестных перевозчиков.

За третий и каждый последующий заезды придется выкладывать внушительную сумму – те самые три тысячи рублей. Водители – в ярости.

- Эта оценка – я сказал бы, что что-то сделали не для человека, не для людей.

Своя боль – и у пассажиров. Люди опасаются, что новые правила заставят извозчиков резко взвинтить цены.

- Безусловно – наверное, возрастет. Как на пассажире на мне в таком случае скажется.

- Если это случится, то, конечно, это проблема.

В Шереметьеве объясняют: пассажирам и встречающим нет необходимости трижды въезжать на территорию. Мера направлена в первую очередь на борьбу с "бомбилами", которые устраивали так называемую "карусель".

- Он делает круг, опять заезжает на территорию аэропорта. Так одна, вторая, третья, четвертая, десятая машина. И получалось, что тоже пробка составлялась.

Наматывая круги, нелегальные извозчики заезжали на территорию аэропорта каждые пятнадцать минут, создавая заторы. В итоге первыми на "антибомбические" меры пошли в Домодедово.

"Во-первых, они создавали аварийные ситуации. Кроме того, навязывали свои услуги. И третье: когда они просто выезжали и выламывали шлагбаумы. Это действительно была крайне неприятная и неправильная ситуация. Поэтому мы, как и многие аэропорты, изменили правила въезда", – рассказал официальный представитель аэропорта Домодедово Александр Власов.

Ограничение въездов на парковку и штрафы ввели осенью прошлого года. Тогда таксисты устроили настоящий бунт. Недовольные водители такси пытались выезжать "паровозиком", ломали вручную шлагбаумы и просто таранили заграждения. А некоторые решили устроить забастовку и заблокировали выезды с территории Домодедова.

Новые правила проблему "бомбил" не решили – они лишь изменили схему работы. Эксперты считают, что и в Шереметьеве результат будет тот же.

"Нелегальные таксисты еще попробуют, конечно, придумать какие-то лайфхаки, пытаться обойти правила. Но, в то же время, необходимо, конечно же, приводить все это к единым европейским стандартам", – говорит автоэксперт Александр Шумский.

Но до них еще далеко. Зазывалы в зоне прилета, координаторы в желтых жилетках у выхода из терминала – добросовестные таксисты уверяют, что это высокоорганизованная группировка, готовая бороться за клиента любыми средствами. Даже глушить мобильный сигнал.

"Бомбилы", или как они там называются, у них там своя компания – они глушат, чтобы агрегатор не мог работать, чтобы они, соответственно, сажали в свои машины и увозили пассажиров из аэропорта", – говорит водитель такси Амаяк Григорян.

Сами же легальные таксисты никаких изменений после ввода новых правил не заметили.

- Да ну, нормально! Приехал, пассажиров высадил, поехал, взял других и езжай дальше. Что кругами здесь жить!

Впрочем, на пробку у выезда с территории терминала B ограничения, похоже, тоже не повлияли. Эксперты считают, что причина транспортной проблемы кроется в ошибке проектировщиков. Они не разделили зоны вылета и прилета, как это сделано, например, у терминала D или во Внукове.