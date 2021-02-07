Последователи Остапа Бендера наследили во многих городах

Новые последователи Остапа Бендера: некая контора с солидным названием "Звезда качества" организовала торговлю почетными званиями. Награда находила своего героя на основе несуществующих бизнес-рейтингов. Мошенники наследили во многих городах и даже отметились в соседнем Казахстане. Действуя по принципу сетевого спама, они наконец допустили серьезную промашку.

Исполнительный директор судебно-экспертной палаты России в пятый раз перечитал письмо, не веря глазам своим. Но никакой ошибки! На основании данных Росстата организация признана лучшим коммерческим предприятием страны в 2020 году.

"Аналитика проводилась по данным Государственной службы статистики. Это чистая прибыль, оборотные активы, выручка от продаж. Мы же ничего не продаем, о какой выручке там у вас речь идет?!", – говорит исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Судебно-экспертная палата" РФ Александр Петров.

Грамоты с богатыми вензелями, а также настольное надгробие в позолоте обещали преподнести господа из некоего Всероссийского рейтинга товаров и услуг "Звезда Качества". Судебным экспертам сходу предложили раскошеливаться.

"60500 рублей – и Орден "Звезда Успеха", ой, простите, "Слава России"! Наградной бизнес, все, больше у меня нет слов", – заметил Петров.

На сайте у аферистов черным по белому: "Мы наградили 10 тысяч компаний!" Есть даже романтическая фотосессия с наградами какой-то бухгалтерши заштатного Ступинского завода. Проплаченными грамотами хвастает и директриса косметического салона:

По данным Росстата мы заняли третье место по Центральному Федеральному округу, итак, у нас – "Звезда Качества"! Ура товарищи, ура!"

Как раз в Росстате все это вызвало натуральный шок. Там даже не догадывались о новом всероссийском лохотроне.

"К сожалению, к нам эта компания не обращалась. Ничего о ней сказать не могу. Никаких рейтингов Росстат не ведет, никаких списков лучших или худших мы не составляем", – резюмировал руководитель пресс-службы Росстата Игорь Ваган.

Судя по обилию курьезных ошибок, "письма счастья" просто шлют всем подряд.

"Организация наша, а вот директор-то не наш! Кто такой Казарян Давит Генрикович? Никогда не было такого директора!", – заявила менеджер обувной фабрики Юлия Королева.

Это одна из столичных обувных фабрик, которой предложили сделать несуществующего гендиректора "Руководителем Года России 2020".

"Будет единоразовый платеж как за изготовление, так и за использование маркировки в диапазоне от 42 до 65 тысяч", – добавила Королева.

За деньги махинаторы готовы наградить кого угодно хоть "Славой России", хоть орденом "Вселенской Благодати". Только по указанному адресу в Петербурге никакого офиса "Всероссийского рейтинга Качества товаров и услуг" не оказалось. И никто о ней не знает. Неожиданно выяснилось, что "Звезда Качества" обильно "наследила" в Казахстане. В 2017-м там грянул скандал: жулики едва не сорвали Национальный конкурс предпринимателей.

"Они просто точно такой же конкурс начали проводить, под тем же названием – "Лучший товар Казахстана". "Алтын Сапа", "Золотое Качество"! Стоило это от трех тысяч долларов и больше", – рассказал журналист Алексей Банцикин.

Однако полицейского расследования не было – бизнесмены просто стыдились признаться, что их надули. После этого международные аферисты и перекочевали в Россию. Тот самый салон, директор которого хвастала грамотами, уже именует себя клиникой, и липовые награды висят на видном месте.