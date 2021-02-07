Украина обвинила президента Германии в искажении истории

Украина подвергла критике позицию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал энергетические контакты между Европой и Россией "чуть ли не последним мостом". Его не следует уничтожать, потому что тогда рычагов влияния на Россию не останется. Штайнмайер также напомнил, что 22 июня этого года исполняется 80 лет немецкому нападению на Советский Союз. СССР потерял на фронте и в тылу несколько десятков миллионов человек, пишет РИА Новости.

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник высказал решительный протест искажению истории с немецкой стороны и попыткам "обелить" "Северный поток-2".

По словам дипломата, на Украине вызвали удивление и шок слова Штайнмайера, ведь вина Германии за нападение не ограничивается только Россией. Президент ФРГ проигнорировал "непомерные жертвы других народов", в том числе украинского, заявил посол.

Во время развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение, отметил Мельник, Украина потеряла не менее 8 миллионов жителей.

Киев инициировал заседание в Бундестаге ФРГ, чтобы увековечить память именно этих забытых жертв. Посол заявил, что 22 июня 1941 года немецкие бомбы падали не Москву, а на украинские города и села.

Мельник назвал трубопровод "Северный поток-2" угрозой новой российской агрессии, а немцам порекомендовал не использовать "чувствительные исторические аргументы" ради обеления проекта.