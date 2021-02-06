Берлин не хочет разрушать "чуть ли не последний" мост с Москвой

Отношения в сфере энергетики – едва ли не последний мост между Россией и Европой после устойчивого ухудшения отношений последних лет, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Я считаю, что разрушение мостов – не признак силы, – сказал германский президент в интервью газете Rheinische Post в связи с дискуссиями вокруг проекта трубопровода "Северный поток – 2".

По его словам, обе стороны должны задуматься, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост, передает РИА Новости. Если Европа "разрубит последние связи", у нее не останется средств влияния на ситуацию в России, отметил Штайнмайер.

Ранее бывший главный редактор немецкой деловой газеты Handelsblatt Андреас Клут в колонке для агентства Bloomberg предрек отказ Германии от "Северного потока – 2". Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц высказался в поддержку позиции Берлина в вопросе строительства газопровода, а ранее позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по этому проекту поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.