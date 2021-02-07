Берлин потратит на оборону рекордную сумму

Правительство ФРГ намерено повысить расходы на оборону в 2021 году до рекордных 53 миллиардов евро, сообщает агентство ДПА. Ссылаясь на смету, которую Германия передала в НАТО, агентство уточняет, что это на 3,2% больше, чем в прошлом году — тогда расходы ФРГ на оборону оценивались в 51,39 миллиарда евро.

Эксперты отмечают, что рост трат на оборону и повышение в процентном отношении к ВВП связан с коронавирусом, антиковидными ограничениями и последующим падением внутреннего валового продукта.

Между тем журнал "Шпигель" пишет, что, несмотря на увеличение военных расходов, Бундесвер испытывает хроническую нехватку финансирования и не в состоянии реализовать многочисленные проекты, необходимые для достижения целей планирования НАТО". Суммарные военные расходы государств НАТО в 2020 году составили 1092,5 миллиарда долларов, что почти на 61 миллиард больше, чем в 2019 году. США требуют от союзников увеличить расходы на оборону для "противостояния современным угрозам", в том числе исходящим от России и Китая.

Ранее на саммите НАТО была достигнута договоренность о том, что все страны блока должны в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.