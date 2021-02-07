Стало известно о новой смерти от Эболы

В начале февраля в Конго умерла женщина, у которой были все признаки заболевания, вызываемого вирусом Эбола. Она умерла 3 февраля. Проведенные исследования подтвердили первоначальный диагноз, сообщает сайт "Конго синтез". Скончавшаяся была женой фермера и успела сама обратиться в местную больницу. Однако несмотря на усилия врачей, заболевшая скончалась через два дня.

Сейчас в район Бьена округа Бутембо в провинции Северное Киву отправлена бригада специалистов-медиков. О ситуации предупреждена Всемирная организация здравоохранения.

Последний раз вспышка лихорадки Эбола закончилась в Конго в ноябре прошлого года. С июня по конец ноября 2020 года скончались 55 человек.

Известно, что вирус передается от диких животных и распространяется среди людей. Заболевшего сначала лихорадит, затем появляются боли в мышцах, в горле, нарушается работа почек и печени, наблюдаются внутренние кровотечения. В среднем смертность от Эболы составляет 90%.