ВОЗ нашла в Китае "важные улики", пишет Bloomberg

Эксперты ВОЗ обнаружили важные улики, касающиеся уханьского рынка морепродуктов "Хуанань", откуда начала распространяться эпидемия коронавируса.

Американо-британский эксперт Питер Дасзак заверил, что основные выводы исследования будут опубликованы до 10 февраля. Экспертам удалось осмотреть инвентарь, оборудование, посуда — их в спешке побросали люди, и рынок с тех пор не сильно изменился. Они прибыли в Ухань 14 января, по истечении карантинных двух недель приступили к работе, сообщает Bloomberg.

Уханьский рынок "Хуанань", где торговали мясом диких животных, овощами и морепродуктами закрылся 1 января 2020 года по итогам эпидемиологического расследования. Однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, какую роль сыграл рынок в распространении ковида.