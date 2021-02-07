Посол КНР сделал заявление об источнике коронавируса

Источник распространения коронавируса нужно искать не только в Китае, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай. Дипломат подчеркнул, что Пекин активно сотрудничает с экспертами ВОЗ и поддерживает их работу. Но СМИ сообщали и о более ранних случаях заражения, так что поиск источника нужно вести по всему миру, чтобы человечество уже было подготовлено к моменту встречи с другим вирусом.

Цуй Тянькай в то же время задался вопросам, смогут ли специалисты ВОЗ приехать в США и выполнять ту же работу. И призвал не политизировать ситуацию с вирусом, а тех, кто настаивает на его искусственном происхождении, – представить доказательства, передает CNN.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса 14 января. Две недели они находились на карантине, потом приступили к работе.