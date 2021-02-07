В Чехии белорусская оппозиция подала первое заявление на силовиков

На действия белорусских силовиков подано первое заявление в рамках института универсальной юрисдикции в Чехии. Об этом сообщается в тг-канале лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Всего подготовлено материалов больше чем на 20 дел, которые будут инициироваться в Польше, Литве, Чехии, о чем ранее сообщал советник Тихановской Александр Добровольской.

Сейчас к подаче готовятся более десяти заявлений в Чехии, десять — в Польше. Литовская генпрокуратура завела уголовное дело по факту избиения владельца цветочного магазина Максима Хорошина. Мужчину задержали, из милиции он попал в больницу. Его представители подали заявление в литовскую прокуратуру, началось досудебное расследование по факту пыток. В генпрокуратуре Белоруссии заявили, что институт универсальной юрисдикции здесь применяется для вмешательства во внутренние дела страны.

МИД Чехии призвал белорусские власти остановить насилие по отношению к мирным демонстрантам и начать конструктивный диалог с оппозицией.

В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жалобы протестующих на действия милиции политической акцией и пообещал, что к лету со всеми заявлениями разберутся.