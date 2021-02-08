Злоумышленники сообщили о "минировании" школ в четырех районах Чукотки

В четырех районах Чукотки эвакуировали учащихся и персонал школ после сообщений о "минировании". Такие данные сообщило правительство региона.

Как отмечается, в отдельных образовательных учреждениях в четырех муниципальных образованиях Чукотки была проведена эвакуация для обеспечения безопасности детей и обследования зданий.

После сообщений о возможных минированиях школ в России были организованы экстренные проверки во всех образовательных учреждениях страны, сообщает РИА Новости. К настоящему времени в средней школе Анадыря проверка закончилась, занятия возобновились.

Ранее в понедельник, 8 февраля, в школах Сахалинской области начались экстренные проверки после сообщений о "минировании". Были отменены занятия учащихся первой смены. Подобные сообщения проверяются и в некоторых районах Приморья. По этой же причине были отменены занятия первой смены во всех школах Благовещенска. Проверки показали, что сообщения были ложными.