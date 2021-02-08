Школы Тамбовской области не проводили занятия первой смены из-за сообщения о минированиях

Некоторые школы Тамбова, Мичуринска и Рассказова, а также Бондарского, Знаменского, Рассказовского и Сампурского районов приняли решение не проводить занятия в первую смену 8 февраля. Причина – сообщения о "минировании" учебных заведений в Тамбовской области, сообщает ГТРК "Тамбов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Уполномоченные органы попросили жителей региона сохранять спокойствие. В региональном Управлении образования и науки напомнили, что подобные сообщения зачастую оказываются ложными. Тем не менее проверка проводится по каждому факту, а здания эвакуируют.

В СМИ напомнили, что заведомо ложная информация об акте терроризма, согласно законам РФ, квалифицируется как уголовно-наказуемое преступление. Лицу, сделавшему ложное заявление, могут предъявить штраф от 500 тысяч рублей, а также он может быть лишён свободы сроком до 5 лет.