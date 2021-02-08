В Сахалинской области 149 школ эвакуированы после сообщений о возможных минированиях

В понедельник, 8 февраля, в Сахалинской области были эвакуированы учащиеся 149 школ после сообщений о "минировании". Об этом сообщил Центр управления регионом.

Как отмечается, в настоящее время во всех школах отменены занятия для учащихся первой смены. Сотрудники оперативных служб проводят экстренные проверки. "Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что все в порядке", – подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Местные власти сообщили о проведении проверок в других регионах Дальневосточного федерального округа.