В России началась подготовка к сезону лесных пожаров

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по подготовке к пожароопасному сезону в лесах. Заместитель председателя правительства отметила, что по сравнению с 2019 годом средняя площадь одного пожара сократилась почти на 30 процентов. 28 регионов смогли ликвидировать возгорания в день обнаружения, а в 9 субъектах их и вовсе не допустили. Также в 2020-м правительство выделило из резервного фонда 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Благодаря этому налет на лесоавиационные работы увеличился в 1,5 раза. При помощи авиации выявили 43 процента возгораний.

Отдельно Виктория Абрамченко отметила Приморский край и Вологодскую область. Там не только смогли быстро отреагировать на возникающие очаги, но и выделили своих людей для оказания помощи в другим регионам. Правда, в некоторых субъектах ситуация была доведена до чрезвычайной или близкой к критической. Сложнее всего пришлось Сибири и Дальнему Востоку. По данным Авиалесоохраны, на долю вот этих 10 регионов пришлось около 97 процентов от общей площади лесных пожаров.

Чтобы помочь тем субъектам, которые больше других страдают от пожаров, в этом году по поручению президента будет создан межрегиональный лесопожарный центр "Север". Речь идет о тушении возгораний, в том числе, в лесах Якутии и в Красноярском крае. На эти цели в федеральном бюджете уже заложено 5 миллиардов рублей. Центр будет полностью оснащен необходимой техникой.

"В рамках национального проекта "Экология" мы продолжаем финансировать закупку регионами лесопожарной техники и оборудования. В 2021 году на модернизацию материально-технической базы госучреждений регионов предусмотрено 4,7 миллиарда рублей. Планируется приобрести порядка 21,2 тысячи единиц техники и оборудования. По итогам 2021 года оснащенность учреждений, выполняющих мероприятия по охране лесов от пожаров, в целом по стране должна составить 87 процентов", – заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Рослесхозу рекомендовано проверить готовность органов управления лесами к пожароопасному сезону. Особое внимание уделят регионам Сибирского и Дальневосточного округов. К предотвращению возгораний должны быть готовы и главы регионов.