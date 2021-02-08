Подростки против "ПАЗика": в Уфе агрессивные юноши напали на автобус

В столице Республики Башкортостан группа подростков напала на пассажирский автобус "ПАЗик". Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Очевидцы опубликовали видео в социальной сети "Вконтакте" в группе "Дорожный патруль Уфа", как агрессивные юноши кидают в автобус ледяные глыбы и снежки. Нападение подростки совершили сразу, как автобус подъехал к остановке – в лобовое стекло автомобиля кинули кусок льда. Пассажиры и водитель пытались докричаться до молодежи, чтобы они прекратили действия, однако в ответ последовала нецензурная лексика.

"По имеющейся на данный момент информации, до настоящего времени сообщений о таком происшествии в полицию г. Уфы не поступало. Информация, размещенная в сети Интернет, сейчас проверяется", – прокомментировали в пресс-службе МВД РФ по РБ.

Юношей не удалось успокоить, водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №249, принял решение уехать от агрессивной группы подростков.