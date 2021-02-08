Посетитель МФЦ убил попросившего у него сигарету мужчину

Посетитель МФЦ в Саратове повздорил с докучавшим всем мужчиной и в ходе драки случайно убил его. Камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 55-летнего местного жителя.

Стычка произошла днем 5 февраля на пороге административного здания на улице Танкистов. Мертвецки пьяный мужчина у всех просил закурить, но разговаривать с ним никто не захотел, за исключением 35-летнего посетителя с портфелем в руке. Он предпринял несколько попыток утихомирить потерпевшего, но тот и не думал сбавлять обороты – требовал сатисфакции.

К активным действиям противники перешли после того, как буян ударил собеседника ногой. Последний в ответ нанес девять крепких ударов кулаком по голове, так что визави скатился по лестнице. Он смог подняться на ноги, но спустя пару секунд рухнул как подкошенный и больше уже не встал.

Причиной смерти, как установили судмедэксперты, стала тупая травма головы с кровоизлиянием в головной мозг. Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, допросили, но меру пресечения ему пока не избрали. Мужчине может грозить до 15 лет в колонии.