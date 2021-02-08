YouTube заблокировал видеоролик Алексея Навального из-за авторских прав

Видеохостинг YouTube заблокировал один из самых популярных видеороликов на официальном канале оппозиционера Алексея Навального. Видео под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался", опубликованное 21 декабря 2020-го года, на момент блокировки посмотрели более 27,6 миллиона раз​​​.

Заглушка, отображающаяся сейчас вместо ролика, содержит следующий текст: "Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав".

В заблокированном ролике содержалась запись разговора Навального с человеком по имени Константин Кудрявцев, которого авторы видео назвали сотрудником ФСБ. Представившись одним из руководителей спецслужбы, оппозиционер подробно обсудил с собеседником события, предшествовавшие происшествию на борту самолета, следовавшего 20 августа из Томска в Москву. Тогда Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и впал в кому.