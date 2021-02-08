На Ставрополье 74-летний мужчина убил знакомого и забетонировал тело

На Ставрополье задержали мужчину, которого подозревают в убийстве с особой жестокостью, сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Стало известно, что 22 января в полицию Минеральных Вод поступило сообщение об исчезновении 38-летнего местного жителя. Позже в этот же день был найден автомобиль пропавшего.

По данному факту следователи СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался житель села Канглы Минераловодского городского округа. Выяснилось, что мужчина решился на убийство знакомого из-за обмана. Пострадавший обманным путем заставил пенсионера составить расписку о взятии денег в долг. 74-летний мужчина заподозрил подлог, пришел к знакомому на работу и выстрелил в него из обреза ружья. Последний умер на месте.

После случившегося пенсионер забрал тело и забетонировал его в подвале. Он также разбил телефон своей жертвы, а машину бросил на одной из улиц города.

Сейчас подозреваемый находится под стражейу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются детали происшествия.