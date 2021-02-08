В Приморье таран двух автоледи попал на видео

Очередное серьезное столкновение автомобилей произошло в Приморском крае. За рулем обеих машин были женщины. Видео ДТП разместил в своем Инстаграм-аккаунте уссурийский блогер Марк Чернослив, сообщает "Вести: Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Все случилось три дня назад, на видеорегистраторе есть дата – 5.02.2021. Местом аварии стала улица Чичерина в Уссурийске. На кадрах видно, как по дороге движется Toyota Land Cruiser Prado. Внезапно с боковой трассы в автомобиль врезается Mazda Demio, и джип летит в кювет. По какой причине автоледи буквально протаранила машину, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Пользователи Сети откликнулись на увиденное довольно злыми шутками: