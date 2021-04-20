"Я смогла выбраться": известная блогер выжила в аварии на мосту в Приморье

Вице-мисс Приморья Дарья Корнилова выжила в страшной аварии на мосту под Арсеньевым Приморского края. Известная блогер из Владивостока находилась в том самом Lexus, который упал в реку при обрушении моста в Нововарваровке Анучинского района.

Девушка оставила пост на своей странице в Инстаграм, сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Я жива! Я смогла выбраться из машины через окно", – написала Дарья.

Напомним, компания из пяти девушек и одного парня-водителя направлялись на автомобиле на турбазу. Переезжая мост в районе села Нововарваровка Lexus 570 рый упал в воду. Трое смогли спастись через заднее разбитое стекло. Мужчина и две девушка пропали. Спасатели обнаружили затонувший автомобиль накануне вечером, но увидеть, есть ли внутри тела, не представилось возможным. Сегодня этим займутся водолазы.

Следователи завели уголовное дело по факту трагедии. Местные власти заявили, что рухнувший мост не стоял на муниципальном балансе. Они утверждают, что переправа является самостроем, которую соорудили фермеры, чтобы добираться до своих хозяйств. Однако внешний вид моста говорит о том, что он капитально построен, и администрация в курсе этого.