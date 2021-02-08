Широкову обновили приговор за избиение судьи

Бывшему полузащитнику сборной России по футболу Роману Широкову отменили приговор в деле об избиении арбитра Никиты Данченкова. Преображенский суд Москвы заменил ему прежний вердикт на обновленный.

"Апелляционным приговором Преображенского районного суда г. Москвы приговор мирового судьи судебного участка 105 района Сокольник города Москвы отменен, – приводит заявление РИА Новости. – Широков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ.".

"Широкову назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Гражданский иск удовлетворен частично, в пользу потерпевшего с Широкова взыскано 100 тысяч рублей".

Отмечается, что первоначальный приговор был отмене из-за выявленных процессуальных нарушений. Поэтому существенных изменений в приговоре не произошло.