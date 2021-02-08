Губернатор Самарской области ввел карантин в магазине из-за обнаружения гена африканской чумы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров постановил установить карантин в одном из магазинов "Перекрёсток". Выяснилось, что там были зафиксированы продукты с геном африканской чумы свиней, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Таким образом, с 6 февраля один из холодильников супермаркета, где находился паштет "Классический" с геном указанного заболевания, признан инфицированным объектом. Тем не менее, в правительстве подчеркнули, что ограничение действует лишь на холодильную камеру №37, а не весь магазин, находящийся по адресу улица Солнечная, 60.

"Запретить на период действия карантина посещение территории посторонним лицам, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе специалистов ветеринарной службы и привлеченного персонала для проведения противоэпизоотических мероприятий", – пояснили ограничительные меры в документе правительства.

Кроме того, на время будет запрещена реализация и отгрузка мяса, а также продукции животноводства.

Также запрещена реализация и отгрузка мяса и продукции животноводства в холодильник на время карантина. Сколько сами ограничения продлятся по времени – пока неизвестно.

Напомним, что вирус африканской чумы не представляет опасности для человека, поражая исключительно свиней. Однако власти региона уверили, что вся зараженная продукция была уничтожена и опасности ни для людей, ни для животных нет.