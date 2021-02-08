В Великом Новгороде состоялся первый зимний забег по пересечённой местности Novgorod Ice Trail. На старт вышли новгородцы от 18-ти до 65-ти. Мероприятие получило название "Снежные километры истории", а в маршрут вошли такие достопримечательности древнего города, как Кремль, церкви Иоанна Милостивого и Уверения Фомы на Мячине, Витославлицы и Юрьев монастырь, сообщает ГТРК "Славия".

Полицейские обеспечивали безопасность спортсменов на всем протяжении маршрута, сотрудники МЧС на снегоходах заранее проложили удобную трассу для бегунов и подготовили на берегу Волхова полевую кухню с горячим питанием и чаем.

Также новгородские бизнесмены предоставили помещение ресторана для переодевания спортсменов и выступили в роли спонсоров, подготовив для победителей подарки – спортивную экипировку.

На дистанции 12,5 километров лучшей среди женщин стала Дарья Карпинская, среди мужчин – Николай Пушкарев. 19,5 километров первыми преодолели Яна Адышкина и Павел Адышкин.