КХЛ ждет возвращения "Адмирала"

"Адмирал" из Владивостока может вернуться в Континентальную хоккейную лигу в следующем сезоне. Президент КХЛ Алексей Морозов рассчитывает увидеть приморцев среди участников лиги.

В связи с пандемией коронавируса "Адмирал" не мог рассчитывать на приток бюджетных средств, составляющих часть клубного бюджета. Поэтому клуб из Владивостока решил взять паузу в выступлениях в КХЛ.

Как заявил ТАСС президент КХ Алексей Морозов, лига поддерживает постоянную связь с "Адмирала". Руководство КХЛ надеется, что клуб из Владивостока сможет выступить в сезоне 2021/22.