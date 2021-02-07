В НХЛ могут приостановить сезон из-за участившихся отмен матчей

Руководители Национальной хоккейной лиги продолжают мониторить ситуацию с распространением коронавируса. В НХЛ наблюдают за количеством зараженных коронавирусом и перенесенных из-за этого матчей. И если число снижаться не будет, то в лиге готовы пойти на новые меры.

Среди них обозреватель New York Post Ларри Брукс отмечает и возможную приостановку сезона. "Среди хоккеистов много заболевших. Источники сообщают о том, что противовирусная вакцина будет доступна игрокам через месяц-полтора".

"А пока волны отложенных матчей не замедлятся и сохранятся вспышки заболеваний, то не исключено, что будет обсуждаться приостановка сезона. Возможно, она продлится до завершения вакцинации. Рассматривается вариант и с переходом на расписание 40 матчей для каждой команды".

Отметим, что за последние три дня в лиге было отменено шесть матчей.