НХЛ перенесла еще семь игр регулярного чемпионата

В Национальной хоккейной лиге продолжают отменять матчи регулярного чемпионата из-за коронавируса. Встречи сразу трех клубов – "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз" и "Миннесота Уайлд" – отложены на неопределенный срок. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

"Баффало" не сможет сыграть 11 и 13 февраля с "Вашингтон Кэпиталз", "Миннесота" в эти же сроки не встретится с "Сент-Луис Блюз" и "Лос-Анджелес Кингз". У "Нью-Джерси" отменены три встречи – с "Филадельфия Флайерз" (11 и 13 февраля) и "Бостон Брюинз" (15 февраля).

Ранее появилась информация, что из-за коронавируса Национальная хоккейная лига может приостановить сезон.