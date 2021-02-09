Матч НХЛ "Вашингтон" – "Филадельфия" перенесен из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" – "Филадельфия Флайерз" перенесен на неопределенный срок.

Встреча должна была пройти в ночь со вторника на среду, начало было запланировано на 02:00 по московскому времени. Новая дата проведения игры будет объявлена позднее.

Игра отложена решением медицинской группы лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, второй хоккеист "Флайерз", чье имя не называется, вошел в список игроков, отстраненных от матчей согласно протоколу защиты от COVID-19.

Таким образом, матч "Вашингтон" – "Филадельфия" стал 32-м перенесенным с момента начала сезона. "Кэпиталз" в 12 играх одержали шесть побед и с 15 очками занимают третье место в Восточном дивизионе, а "Флайерз" расположились на второй строчке, имея в активе на три балла больше.