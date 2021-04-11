НХЛ перенесла начало розыгрыша Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в связи со вспышкой коронавируса в команде "Ванкувер Кэнакс" приняла решение перенести начало розыгрыша Кубка Стэнли на более поздний срок.

Изначально регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, а поединки плей-офф предполагали начать 11 мая. Как сообщает пресс-служба НХЛ, теперь игры в Центральном и Западном дивизионе продлятся до 10 мая, в Восточном дивизионе – до 11 мая, а в Северном дивизионе последняя встреча "регулярки" состоится 16 мая.

"НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли", – говорится в заявлении Лиги.

"Ванкувер", выступающий в Северном дивизионе, из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде не смог провести восемь игр – клуб не играет с 24 марта. Всего в стане "Кэнакс" COVID-19 выявили у 21 хоккеиста и четырех сотрудников.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 136 миллионов человек, из которых более 2,9 миллиона скончались.