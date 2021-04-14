Сергей Востриков возглавил хоккейный клуб "Адмирал"

Сергей Востриков стал главным тренером хоккейного клуба "Адмирал" из Владивостока. О подписании контракта с 57-летним специалистом сообщила пресс-служба дальневосточной команды. Сроки и условия соглашения не разглашаются.

"Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Уверен, мы будем радовать болельщиков "Адмирала". Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и команды", – цитирует наставника "моряков" официальный сайт клуба.

Ранее Востряков возглавлял "Молот-Прикамье" и команду Азиатской хоккейной лиги "Сахалин".

Напомним, что 31 марта 2021 года "Адмирал" приняли в состав участников КХЛ. Команда сможет сыграть в следующем сезоне, если погасит задолженности перед хоккеистами.