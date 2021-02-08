С космодрома Восточный в колонию на 13,5 года за взятку 32 миллиона

Суд признал виновным по двум уголовным статьям бывшего руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Александра Мордовца.

В Бабушкинском суде Москвы 8 февраля был оглашен приговор бывшему замдиректора Спецстроя России. Мордовец признан виновным в получении взятки в размере 32 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

За совершение преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Получение взятки в особо крупном размере" бывший руководитель проведет 13,5 года в колонии строгого режима.

Кроме того, Мордовец лишен воинского звания полковник запаса и должен будет заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки в размере 97 144 710 рублей.

Еще один фигурант по делу – гендиректор ООО "Строймонолит-14" Олег Щуров отправится в колонию на 13 лет.