Вакцинация в Севастополе набирает обороты

Вакцину от коронавируса Людмила Варфоломеева получает одной из первых. Пенсионерка говорит: для неё прививка – это способ защитить от тяжёлой болезни не только себя, но и свою семью. В день старта массовой вакцинации в поликлиниках Севастополя – аншлаг. 40 человек привились за первые часы и это только в одном пункте.

В Севастополе теперь открыты 11 пунктов вакцинации. Никаких дополнительных документов не нужно, стандартный набор – паспорт, полис и СНИЛС. Вся процедура занимает пару минут, после укола ещё полчаса люди остаются под наблюдением врачей.

Для массовой вакцинации в Севастополь поступило пять тысяч доз, поставки запланированы еженедельно. "Если человек переболел, у него был ковид, то желательно пока не вакцинироваться. У переболевшего человека есть уже титр антител, но я думаю, мы и этих людей тоже будем потом прививать", – поясняет Сергей Грыга, главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения г. Севастополя.

В последние дни в Севастополе фиксируют по 90 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом специалисты говорят, что пик в городе уже пройден, сейчас почти половина коек – свободны. Под наблюдением лишь 600 человек.

Тем, кто уже переболел ковидом, врачи рекомендуют особую дыхательную гимнастику. "Очень многие пациенты говорят: я не могу разговаривать, я перешёл в мессенджеры, потому что у меня другого варианта на сегодняшний день нет. Я это поддерживаю, потому что, действительно, голосовые перегрузки приводят к пересыханию слизистых, которые у таких пациентов есть", – считает Евгений Ивахненко, главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения г. Севастополя.

Пройти реабилитацию можно не только в санаториях, но и дома. Помогут минеральная вода, лечебная физкультура и прогулки на свежем воздухе. А его на Черноморском побережье точно хватит всем.